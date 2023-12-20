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Arak Dizisi İlk Bölüm Fragmanı Yayınlandı

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Haksızlığa uğrayan Kara, yeni bir iş peşindeyken ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı Zeynep ile karşılaşır. İkisinin yolları geçmişte kesişmiştir ve birbirlerini tanımasalar bile bir bağları vardır.

Arak'ın 1. Bölümünde;

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir.

Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir.

Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir.

Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken Kara, babaannesi Sema Sultan'ın söylediklerinin, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur.

İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ekonomi Çınar Arak Dizi Magazin Ekonomi Güncel Haberler

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