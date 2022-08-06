Antalya gündem haberi... Burası ne Antalya, ne de Bodrum...45 günde 100 bin kişi denize akın etti

Burası ne Antalya, ne de Bodrum...45 günde 100 bin kişi denize akın etti

Kapuz Plajı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kapuz Plajı'nda 45 günlük süre zarfında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 24 Haziran'dan buyana Kapuz plajına yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla yaklaşık 100 bin kişi denize girdi.

Zonguldak'ın en önemli plajlarından olan Kapuz Plajı'na yoğun ilgi sürüyor. 24 Haziran'dan buyana Kapuz plajına yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla 100 bin kişi denize girdi. Öte yandan en çok yoğunluğun yaşandığı gün ise Salı ve Perşembe günleri oldu. Salı ve Perşembe günlerinin sadece kadınları ayrılması dışarıdan gelen yerli yabancı turistlerin Kapuz plajını tercih etmesinde önemli rol oynadı.

Kapuz plajı tesis amiri Korkmaz Kartal, "Haziran'da başlamış olduğumuz sezon hala daha şu anda devam ediyor ama zaman zaman bazı aksaklıklar yaşamış olsak da insanlar hala daha rehavet gösteriyor. Yabancı ve gurbetçi vatandaşlarımızda faydalanıyor. Bu zamana kadar tahminimize göre 100 bin kişi kullandı. Vatandaşlarımızın memnun olduklarını biz görüyoruz kendilerini bu şekil ifade ediyorlar. İnsanın olduğu yerde zaman zaman bazı sıkıntılar olabilir elimizden geldiği kadar minimum seviyede yaşatmaya çalışıyorum bazen bizim kontrolümüz dışında olan durumlarda olabiliyor o konuda da gereken önlemleri alındığını şahsım adına söyleyebilirim. Havaların müsaade ettiği sürece yüksek ihtimalle Eylül'ün sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tabi bizim kendi yetkili olan abilerimiz, yetkili olan başkanımızın vereceği talimata göre de şekil alır. Hafta sonu daha yoğun geçiyor cuma, cumartesi ve pazar günleri en yoğun olduğu zamanlar özetle çalışmayan işten fırsat bulan insanlar geliyor. Bayanlar günü de yoğun geçiyor denilebilir sadece bayanlar olmasına rağmen Salı ve perşembe günü bayanlar günü bayanlar tabi çevre illerden de buraya gelen bayanlar var" dedi.