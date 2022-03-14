Annesinin intihar girişimlerinden bahseden Cansever, gözyaşlarına boğuldu

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin efsane sanatçılarından Cansever oldu. Kendisini Derya Tuna'nın keşfettiğini söyleyen Cansever, maddi ve manevi olarak yaşadığı zor günlerden bahsetti. Yıllar önce yaşadığı kaçırılma olayını anlatan sanatçı, annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Cansever, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocuklu geçirdin?", "Hiç evlenmeyi düşündün mü?" ve "Çocuk sahibi olmayı düşündün mü?" sorularına da cevap verdi.