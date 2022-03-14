Annesinin intihar girişimlerinden bahseden Cansever, gözyaşlarına boğuldu - Haberler

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Annesinin intihar girişimlerinden bahseden Cansever, gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta sanatçı Cansever, çocukluğundan kariyer hayatına kadar hakkında merak edilenleri anlattı. Babasının ölümünün ardından annesinin intihar girişimlerinde bulunduğunu söyleyen şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin efsane sanatçılarından Cansever oldu. Kendisini Derya Tuna'nın keşfettiğini söyleyen Cansever, maddi ve manevi olarak yaşadığı zor günlerden bahsetti. Yıllar önce yaşadığı kaçırılma olayını anlatan sanatçı, annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Cansever, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocuklu geçirdin?", "Hiç evlenmeyi düşündün mü?" ve "Çocuk sahibi olmayı düşündün mü?" sorularına da cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Youtube, Magazin, Haberler

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