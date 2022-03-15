Annesini Ablası Zannettiler

Muhabirlerle sohbet eden ünlü model Pınar Tartan, Fransa ve İtalya'da anlaştığı ajanslarla mesleğini Avrupa'da da devam etmek istediğini söyledi.

Tartan, "Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Armani'nin defilesinde podyuma çıktım. Avrupa'da buna benzer birçok defilede podyumda çıktım. İtalya ve Fransa'da ajanslarla anlaştım. Mesleğimi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.

Bu arada ünlü modelin annesinin genç göründüğü ve sanki Pınar Tartan'ın ablası gibi durduğu yorumları yapıldı.

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