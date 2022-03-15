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Annesini Ablası Zannettiler

Snob Magazin - Magazin
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Annesini Ablası Zannettiler

Miss Turkey 2017 ikincisi, model Pınar Tartan, annesi Sevda Coşhan ile önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı.

Muhabirlerle sohbet eden ünlü model Pınar Tartan, Fransa ve İtalya'da anlaştığı ajanslarla mesleğini Avrupa'da da devam etmek istediğini söyledi.

Tartan, "Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Armani'nin defilesinde podyuma çıktım. Avrupa'da buna benzer birçok defilede podyumda çıktım. İtalya ve Fransa'da ajanslarla anlaştım. Mesleğimi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da devam ettirmek istiyorum" dedi.

Bu arada ünlü modelin annesinin genç göründüğü ve sanki Pınar Tartan'ın ablası gibi durduğu yorumları yapıldı.

Snob Magazin / Magazin

Pınar Tartan, Fransa, İtalya, Magazin, Haberler

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