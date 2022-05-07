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Anneliğim Yaşama Sebebim

Snob Magazin - Magazin
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Anneliğim Yaşama Sebebim

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, yeni kozmetik markasının tanıtımında 'N Alaçatı Dergisi'nin sorularını yanıtladı.

Sahne, televizyon ve sosyal sorumluluk projelerinde başarılı işlere imza atmış Ergen, güzellik formülünü 'N Alaçatı Dergisi'ne verdiği röportajda açıkladı: "Bedenime saygılıyım. Gece hayatı, alkol, dedikodu, hayatımda hiç tercihim olmadı. Anneliğim lütuf. Anneliğim yaşama sebebim. Mesleğim özgürlüğüm ve kendimi ifade edebildiğim bir alan."

Beden ve ruh sağlığı için başkalarının hayatlarıyla ilgilenmediğini ifade eden güzel assolist, sağlıklı beslenerek, iyi niyetini besleyerek yaşamaya özen gösterdiğini söyledi.

PAMUK PRENSES GİBİ DOLAŞIYORUM

N Alaçatı Dergisine verdiği röportajda, oğulları Atlas, Ares ve Güney'den zaman zaman övgüler aldığını belirten ünlü sanatçı "Provaya gidemediğim zamanlarda sahne kostümlerim eve geliyor o zaman evin içerisinde Pamuk Prenses gibi dolaşıp onların fikrini alıyorum. Genelde beğeniyorlar. Markamızı seviyorlar. Vegan ürünlere merakları arttı" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Alkol, Magazin, Haberler

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