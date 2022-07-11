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Anne Kız Aynı Tarz

Snob Magazin - Magazin
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Anne Kız Aynı Tarz

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Şişko Perihan adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Spor tarzları ile dikkatleri üzerine çeken anne-kız, basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin sorularını cevaplamayan Samyeli "İyi bayramlar. Kusura bakmayın bugün konuşamayacağım. Kızım ile yürüyüş yapıyorduk, ara verdik. Şimdi tekrar yürümeye devam edeceğiz." dedikten sonra Arnavutköy'den Bebek'e yürüyüş yapmaya devam ettiler.

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