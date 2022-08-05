Ankara haber | Başkan Çakın, Gurbetçi Festival'de vatandaşlarla Ankara havası oynadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber | Başkan Çakın, Gurbetçi Festival'de vatandaşlarla Ankara havası oynadı

Ankara haberlerine göre Başkan Çakın, Gurbetçi Festival'de vatandaşlarla Ankara havası oynadı Uşak'ta bu sene ilki düzenlenen Gurbetçi Festival'de sahne alan Uşak Kent Orkestrası söylediği şarkılarla vatandaşları eğlendirdi.

 - Güncelleme:

Başkan Çakın, Gurbetçi Festival'de vatandaşlarla Ankara havası oynadı

UŞAK - Uşak'ta bu sene ilki düzenlenen Gurbetçi Festival'de sahne alan Uşak Kent Orkestrası söylediği şarkılarla vatandaşları eğlendirdi. Ayrıca Belediye Başkanı Mehmet Çakın da orkestranın söylediği Ankara Oyun Havalarında vatandaşlarla oynadı.

Uşak Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gurbetçi Festival'de Uşak Kent Orkestrası sahne aldı. Konsere katılan yüzlerce vatandaş orkestranın söylediği şarkılara eşlik etti. Büyük ilgi gören konserde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Orkestranın söylediği Ankara Oyun Havalarında vatandaşlar sahne önünde oynarken Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da vatandaşlara eşlik etti.

Bu samimi anların ardından sahneye çıkan Başkan Mehmet Çakın, bu sene ilki gerçekleştirilen Gurbetçi Festival'in Uşak için hayırlı olmasını diledi. Başkan Çakın, "Umarım 4 gün boyunca sürecek olan festivalimizde hepiniz keyifli anlar, hatıralar biriktirerek tekrar gurbete dönersiniz. Bizler her zaman hem Uşak'ta yaşayan hemşerilerimize hem de gurbetçilerimize hizmet etmeyi Uşak Belediyesi olarak kendimize görev bildik. Bu çerçevede birbirinden renkli etkinliklerle, konserlerle 4 gün boyunca burada olacağız" dedi.

Başkan Çakın, açıklamalarının ardından "En büyük başkan bizim başkan" tezahüratlarıyla sahneden ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Magazin

Ankara Uşak Yerel Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title