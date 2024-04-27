Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk: Estetik olunca mutlu oluyorum

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Anastasia Pokreshchuk, Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. 4 yıl önce estetik ameliyatlara başlayan Pokreshchuk, sadece sevdiği için ameliyat olduğunu belirtti.

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeniAnastasia Pokreshchuk Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ESTETİK OLUNCA MUTLU OLUYORUM"

Ameliyat süreçleriyle ilgili bilgeler veren Anastasia Pokreshchuk, "Beden için ameliyatlarıma 4 sene önce başladım. 2020 yılında. Sadece sevdiğim için ameliyat oluyorum. Ameliyatlarda benim için acı veren bir durum yok. Böyle şeylerde çok sakin oluyorum. Daha önceki videoları izlerseniz, ameliyattaki uyuşturucu etkisi geçtikten hemen sonra dans ediyorum, zıplıyorum. Benim için hiç problem değil. Göğüs ve kalça ameliyatı, liposakşın, six pack ve bişektomi yaptırdım. Yaşlanmaya başladım. Şimdi 35 yaşında oldum ve çok genç değilim. Genç olmak için gerdirmeye başlayacağım." dedi.

Anastasia Pokreshchuk: Estetik Olunca Mutlu Oluyorum



Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin

Ameliyat YouTube Magazin Sağlık Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title