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Anadolu Festivallerinin Yeni Yıldızı Bahar Gelir

Snob Magazin - Magazin
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Anadolu Festivallerinin Yeni Yıldızı Bahar Gelir

"Bahar Kapıda" programıyla Anadolu'yu karış karış gezen Bahar Gelir, bitmeyen enerjisi, hoş sohbeti ve güler yüzüyle Anadolu insanının kalbini fethetti. Bölgede düzenlenecek pek çok bahar ve yaz festivali için sanatçıya teklif yağıyor.

Hayrettin Güneş'in yapımcılığında, Grand Müzik etiketiyle hazırladığı single ve albümlerle önce müzikseverlerin kalbini kazanan Bahar Gelir, "Bahar Kapıda" adlı gezi programıyla da Anadolu insanının gönlüne girdi. Bitmeyen enerjisi, hoş sohbeti ve güler yüzüyle kalpleri ısıtan Gelir, kendisine "Evimizin kızı oldun" diyen seyircileriyle çok sıcak bir ilişki kurdu.

KONSERDEN KONSERE KOŞACAK

Önümüzdeki ilkbahar ve yaz aylarında Anadolu'da düzenlenecek geleneksel festivaller için de Bahar Gelir'e teklif yağmaya başladı. Konser takvimi şimdiden dolan sanatçı, bahar ve yaz aylarını festival konserleriyle geçirecek.

YENİ BİR SINGLE GELİYOR

Müzik kariyerini de ihmal etmeyen Bahar Gelir, yeni bir single için çalışmalara başladı. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde yeni eserini seslendirmek için stüdyoya girecek. Gelir, her detayı üzerinde titizlikle çalıştığı şarkısını çok yakında yine Grand Müzik etiketiyle dinleyicileriyle buluşturacak.

Anadolu Festivallerinin Yeni Yıldızı Bahar Gelir

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Güneş, Müzik, Magazin, Haberler

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