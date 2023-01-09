Amerikan Pizzacı ''THEFRANK'' Global Dünya Müzik Sahnesinde!

Amerika çapında tanınan ve adından sıkça söz ettiren Pizzacı ''East Village Pizza'' New York eyaletinde hizmet vermeye devam ederken, bir gün bir arkadaşının da desteğiyle müzik yapmaya da karar vermiş. ''THEFRANK'' yani East Village Pizza, sektörünün yanı sıra müzisyenliğiyle de dünya sahnelerindeki yerini aldı.

Amerika çapında tanınan ve adından sıkça söz ettiren Pizzacı ''East Village Pizza'' New York eyaletinde hizmet vermeye devam ederken, bir gün bir arkadaşının da desteğiyle müzik yapmaya da karar vermiş. New York'ta ki pizza dükkanında bir çok aktör ve sanatçıyı ağırlayan namı değer ''THEFRANK'' yani East Village Pizza, sektörünün yanı sıra müzisyenliğiyle de dünya sahnelerinde ki yerini aldı.

"YEMEĞE KATTIĞIMIZ AŞKI ŞİMDİ DE MÜZİĞE KATIYORUZ"

Arkadaşları THECELIK ve Mert Harmankaya ile birlikte başarılı 7 single yayınlayan sanatçı, '' Yemeğe kattığımız aşkı şimdide müziğe katıyoruz'' dedi. Ayrıca bir çok ödüle de sahip olan ''THEFRANK'' çıkardığı şarkılarla Spotify ve Apple Music' te bir çok büyük listelere girerek hem Amerika'da hem de Türkiye 'de sevenlerine her zaman yakın oldu!

ŞARKILARINDA HEM AMERİKAN HEM DE DÜNYA RAVE TARZINI KONUŞTURUYOR

Hollandalı plak şirketi ''Malbec Records'' etiketi ile yayınlanan şarkıları genel olarak hem Amerikan ve dünya rave tarzını konuştururken, yüksek bpm ile hem iş yaparken o anın tadını çıkartabileceğimiz şarkılar üretirken hem de dünya sahnelerinde çalabilecek şarkılar üretiyor.

Gelecek zamanda adından daha fazla söz ettirecek sanatçı ''THEFRANK'' bir çok iş tekliflerine de açık olduğunu belirterek, daha fazla üreteceğinin de sözünü verdi.