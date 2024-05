Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, konser sırasında sutyeni açılınca ne yapacağını şaşırdı

Olivia Rodrigo, Londra'daki Guts konseri sırasında büyük bir talihsizlik yaşadı. "Driver's License" şarkısıyla tanınan şarkıcı, dün gece binlerce hayranının önünde performans sergilerken, "Love Is Embarrassing" şarkısını söylediği sırada siyah üstü açıldı. Bu an bir hayran tarafından TikTok'ta kaydedildi.

"High School Musical, The Musical ve The Series" dizisinin oyuncusu olan Olivia, sahnede diz çöküp kalkarken sütyeninin açıldığını fark etti ve hemen arkasına elini atarak üstün düşmesini önledi. Ancak Olivia sakin kalmayı başardı ve şarkıya devam etti. Yardım için bir yedek dansçısına işaret etti, ancak dansçı sutyenini düğmelemekte başarısız oldu. Olivia, tüm sırtı açık şekilde sahnede yardım aramak için sağa sola koştu. Dans sırasında, "Bu çok utanç verici, vay be!" diye bağırdığı duyuldu.

Bu gösteri, Olivia'nın Londra'daki dört konserinin ilkiydi. Bir izleyici, "Love Is Embarrassing" şarkısı sırasında yaşanan bu talihsiz kazayı "çok komik" olarak nitelendirdi ve yorumlar bölümünde başka hayranlar da düşüncelerini paylaştı. Bir hayran, "Oradaydım ve hiç fark etmedim," dedi.

Bir başkası videoyu X'te, eski adıyla Twitter'da paylaştı ve bir hayran, "Hala sevimli görünüyor ve harika bir performans sergiliyor," diye tweet attı. Başka bir hayran ise, "Bir profesyonel gibi başa çıktı, panik yapmadı, sadece dansçısının dikkatini çekmeye çalıştı. Ben olsam düğmeler açıldığı anda çığlık atardım," yorumunu yaptı.