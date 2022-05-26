Amber Heard - Johnny Depp... SÜRPRİZ TANIK DİNLENDİ, DAVADA SONA GELİNDİ! - Haberler

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki dava sona yaklaşırken davanın en heyecanlı günlerinden biri de geride kaldı

. Amber Heard'ün geçtiğimiz günlerde bir ifadesinde Kate Moss'un adını vermesi ve Johnny Depp'in Moss ile ilişkideyken ona da şiddet uyguladığını iddia etmesi üzerine 25 Mayıs'taki duruşmada Kate Moss tanık olarak yer aldı.

Şimdiye kadar Moss'un ifade verip vermeyeceği ile ilgili sık sık spekülasyonlar çıkmış ve hatta Moss'un Johnny Depp aleyhine bile konuşabileceği söylenmişti.

Ancak dün Moss, video konferans aracılığıyla katıldığı davada eski sevgilisinin yanında yer aldı.

KATE MOSS, ESKİ SEVGİLİSİNİN YANINDA OLDU

Johnny Depp'in avukatları Moss'u sorgularken öncelikle Johnny Depp ile ilişkisini, ne kadar süre beraber olduklarını ve şiddet uygulayıp uygulamadığını sordu.

Amber Heard'ün bahsettiği olayla ilgili sorgulandığında da Moss şu ifadelerde bulundu:

"Odadan çıkarken merdivenlerden aşağı kaydım ve sırtımı incittim.

Çığlık attım çünkü bana ne olduğunu bilmiyordum ve acı çekiyordum.

Bana yardım etmek için koşarak geri geldi ve beni odama taşıdı ve tıbbi yardım sağladı."

İlişkilerinin herhangi bir noktasında Depp'in kendisine şiddet uygulayıp uygulamadığı sorulduğunda Moss net bir şekilde hayır dedi:

"Beni asla itmedi, tekmelemedi ya da herhangi bir merdivenden aşağı atmadı, hayır."

Johnny Depp'in avukatları Moss'un daha önce herhangi bir davaya tanık olarak katılıp katılmadığını ve şimdi bunu neden yaptığını sordu ancak Amber Heard'ün ekibi tarafından bu sorulara itiraz edildi.

Moss, daha önce hiçbir davada tanık olarak yer almadı.

Ayrıca Heard'ün avukatları Moss'u çapraz sorgulamayı da reddetti.

BEDEN DİLİ UZMANINDAN ÇARPICI YORUM

Kate Moss'un skandal davada tanık olmayı kabul etmesi dikkat çekerken bir beden dili uzmanı olan Judi James de Moss'un yüzündeki ve ifadesindeki ince hareketleri analiz etti.

Judi James, Moss'un sakin ve herhangi bir stres veya endişe belirtisinden yoksun göründüğünü belirtti:

"Vücut dili gibi tanıklığı da kısa ve basit. Ünlü bir şekilde özel olmasına rağmen, göz kırpma hızı ve omuz açısı herhangi bir stres veya endişe belirtisinden yoksun görünüyor."

Depp ise parmaklarını ağzının üzerinde tutarak sevincini saklamaya çalıştı, ancak tanıklık sona erdiğinde, mutluluğunu daha fazla tutamadı ve gülümsedi.

1994 ve 1998 arasında yaklaşık dört yıl birlikte olan çift ayrıldıktan sonra Moss, Vanity Fair'e Depp gibi onunla ilgilenen kimsenin olmadığını söyleyerek eski sevgilisi hakkında güzel şeyler söylemişti:

"Benimle gerçekten ilgilenebilecek kimse yok. Johnny biraz yaptı."

Johnny Depp ise ayrılıktan seneler sonra Kate Moss ile ilişkisi hakkında konuştuğunda işini ön planda tutmakta hata yaptığını söylemişti:

"Elbette filmlerimi önemsemeliyim ama eve geldiğimde o şeyleri geride bırakmaya çalışmalıyım.

Bunu yapamadım ve birlikte yaşamak korkunçtu. İnan bana, bazen tam bir aptalım."

Çarşamba günü gerçekleşen duruşmada Moss ile birlikte tanık olarak yer alan diğer isimler ise Klinik Psikolog Shannon Curry, eski bir TMZ çalışanı olan Morgan Tremaine, adli tıp ve meta veri uzmanı Bryan Neumeister ve 2009 yılında aile içi taciz iddiasıyla bağlantılı olarak Heard'ü tutuklayan polis memuru Beverly Leonard'dı.

"ALTI YILDIR BU YÜKLE YAŞIYORUM"

Ayrıca Johnny Depp de ifade için yeniden kürsüye çağrıldı. Depp'in avukatları, duruşma sırasında Heard'ün kendisine yönelik suçlamalarını dinlemenin nasıl olduğunu sordu.

"Delilik," diye yanıtladı Depp: "Bana atfedilen ve beni suçladığı iğrenç cinsel şiddet suçlamalarını duymak delilik.

"Kendisine yöneltilen suçlamaların "gülünç, aşağılayıcı, acı verici ve hayal edilemeyecek kadar vahşi, zalim ve tamamen yalan" olduğunu da sözlerine ekledi.

Oyuncu ayrıca, Heard için gişe rekorları kıran Aquaman'de bir rol almakla ilgisi olmadığı yönündeki iddialara da itiraz etti.

Depp, Heard rol için seçmelere katıldıktan sonra onun adına stüdyoyla konuştuğunu söyledi.

Depp Virginia jürisine ve Yargıç Penny Azcarte'ye verdiği demeçte, "Hayatımda asla cinsel saldırı, fiziksel tacizde bulunmadım.

Ne olursa olsun, buraya geldim ve doğruyu söyledim. Altı yıldır gönülsüzce sırtımda taşıdığım şey için konuştum" dedi.

Depp'e aynı zamanda Heard ile ilgili gönderdiği şiddet içerikli mesajları da soruldu.

Depp bu mesajlardan bazılarını reddetti. Mesajlar okunduğunda, Depp telefonunun bir başkası tarafından alınıp bu mesajların yazılmış olabileceğini söylerken bazı sözcükler için de "ben bunları kullanmam, bu şekilde söylemem" dedi.

TMZ ÇALIŞANININ TARTIŞMALI İFADESİ

Duruşmadaki bir diğer dikkat çeken tanık ise eski TMZ çalışanı Morgan Tremaine idi. Tremaine'in ifade vermesi ise hem TMZ hem de Heard'ün ekibi tarafından istenmiyordu.

Ancak yargıç, TMZ aleyhine karar verdi ve eski çalışanının Johnny Depp lehine ifade vermesine izin verdi.

TMZ, Tremaine'in kendisine Depp'in Heard'a bağırdığı ve 2016'da siteye giren dolap kapılarını çarptığı bir videoyu sağlayan bir kaynak hakkında mahkeme belgelerine göre bilgi vermeye zorlanmaması gerektiğini savundu.

Eski TMZ çalışanı Morgan Tremaine idi. Tremaine'in ifade vermesi ise hem TMZ hem de Heard'ün ekibi tarafından istenmiyordu.

TMZ avukatı Charles Tobin hakime, "İlişkiyi ve kaynaklarını korumak için müdahale talep ediyoruz" dedi.

Ancak Depp'in avukatı Ben Chew, Tremaine'in mahkemeye çağrılmadığını ve kendi özgür iradesiyle tanıklık edeceğini belirtti.

Amber Heard'ın avukatı Elaine Bredehoft, eski TMZ çalışanı Morgan Tremaine'e, davanın tanıtımı için yardım edip etmediğini sordu.

Bredehoft, "Yani bu size 15 dakikalık ün kazandırıyor mu?" dedi. Tremaine, "Bundan kazanacak hiçbir şeyim yok.

Aslında kendimi daha çok TMZ'nin hedefine koyuyorum" dedi.

HEARD PAPARAZİLER FOTOĞRAFLASIN DİYE POZ VERMİŞ

Tremaine, videonun bir ihbar hattı aracılığıyla TMZ'ye gönderildiği için ilk elden bilgisi olmadığını söyleyerek videonun kaynağının adını vermedi.

Tremaine, ayrıca Heard ve ekibi tarafından basına görüntülerin sağlandığını belirtti. 2016'nın başlarında, 27 Mayıs'ta Depp'e karşı geçici bir yasaklama emri başvurusunda bulunduğunda Heard'ün fotoğraflarını çekmesine ilişkin bahşiş üzerine paparazileri Los Angeles adliye binasının dışında kalmaya gönderdiğini söyledi.

Tremaine, şehirde yaklaşık 40 paparazziden oluşan bir personel bulundurduğunu belirtti:

"Amaçları, onu adliyeden çıkarken yakalamaktı ve sonra o duracak ve yüzünün sağ tarafında olduğunu iddia ettiği çürüğü göstermek için kameraya doğru dönecekti."

Heard, daha önce fotoğrafçıların varlığına hazırlıksız yakalandığını ifade etmişti.

FOTOĞRAFLAR GERÇEK OLMAYABİLİR

Depp'in hukuk ekibi tarafından çağrılan uzman tanık Bryan Neumeister ise Depp'in tacizi sonucu yaralandığı iddia edilen Heard'ün fotoğraflarındaki verileri açıkladı

Neumeister, mahkemeye, değiştirilebilir görüntü dosyası anlamına gelen EXIF ??verilerini incelediğini söyledi.

Davada delil olarak kullanılan üç farklı fotoğrafa bakan Neumeister, fotoğrafların aynı göründüğünü ancak aslında farklı boyutlarda olduğunu söyledi.

Neumeister, "Bu fotoğraflar birbirleriyle dijital olarak parmak izi almayacak. Başka bir deyişle, adli olarak eşleşmiyorlar" dedi.

Neumeister, fotoğrafların meta verilerinin Apple'ın "Photos 3.0" uygulamasından geçtiğini belirtti.

Heard'ün avukatları çapraz sorguda Neumeister'in bilgisayar bilimlerinde herhangi bir derecesi veya sertifikası olmadığını sordu.

Neumeister, fotoğrafların tam olarak doğrulanmasının tek yolunun, çekimler bilgisayar yedeklerinden alındığı için çekildiği telefona sahip olmak olduğunu belirtti.

Neumeister, Heard'ün şiddet gördüğüne kanıt olarak sunduğu fotoğrafların gerçek olup olmadığına karar verilemeyeceğini belirtti.

AMBER HEARD'ÜN KÂBUSU OLDU

Heard ile 12 saat geçiren klinik psikolog Curry'nin ifadeleri dikkat çekti.

Depp'in savunmasına çağrılan bir diğer tanık olan Shannon Curry, Amber Heard ve ekibinin dava boyunca kâbusu haline geldi.

Curry yeniden kürsüye çağırıldığında duruşmada daha önce Heard'ün travma sonrası stres bozukluğu olduğunu söyleyen Dawn Hughes'un ifadesini yalanladı.

Heard ile 12 saat geçiren klinik psikolog Curry, Hughes'un teşhisine ulaşmak için uygun testleri uygulamadığını söyledi.

Davanın 27 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

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