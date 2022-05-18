Amber Heard... GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI; 'MOBİLYALARIN ÜZERİNE UÇTUM!' - Haberler

ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün birbirini iftirayla suçladığı davada verilen 1 haftalık ara sona erdi.

Heard, ifade vermeye kaldığı yerden devam ederken, duygularına hakim olamadığı anlar yaşadı.

Ünlü isim, yaşadığını iddia ettiği şiddetle ilgili detayları paylaşırken, tüm bunlara rağmen her zaman Depp'i korumaya çalıştığını da belirtti.

Aktörün "Bir daha gözlerimi görmeyeceksin" ifadelerini kullandığı 2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı.

Aralarındaki hukuk mücadelesi devam eden çiftten Amber Heard, ABD'nin Virginia eyaletindeki Fairfax County'de görülen davada verilen 1 haftalık aranın ardından, ifade vermeye devam etti.

YAŞADIĞI ŞİDDETİ ANLATTI

36 yaşındaki aktris, 58 yaşındaki Depp ile evliliğiyle ilgili "Şiddet, özellikle de ilişkimizin sonlarına doğru maalesef neredeyse normal hale geldi" diye konuştu.

Heard, jüri üyelerine Depp'in kendisini yumrukladığını ve teninde sigara söndürdüğünü anlattı.

Avukatı Elaine Bredehoft tarafından doğrudan sorgulanan Heard, kendisinin ve Depp'in 'kanepe' kelimesini, aralarında 'ateşkes' sinyali veren bir 'güvenli kelime' olarak kullandıklarını açıkladı.

Amber Heard, Mart 2015'te aktörün parmağının ucunu kaybettiği kavgalarının ardından Johnny Depp ile yeniden birbirlerine 'aşık olduklarını' söyledi.

Ünlü isim, 2015 yılının bahar aylarında aktörün uyuşturucuyu bıraktığını ve ikisinin birlikte Avustralya'ya geri döndüğünü anlattı.

"HUZURLU BİR DÖNEMDEYDİK"

Aktris, "Yeniden aşık olduk ve gelecek hakkında konuşuyorduk" ifadelerini kullandı.

Heard, kendisinin ve Depp'in bebek sahibi olma ve bir çiftlik satın alma olasılığını konuştuklarını da açıkladı ve "Güzel, huzurlu bir dönemdeydik" diye ekledi.

Avukatı, Avustralya'da Depp'le kavga ettiği aynı eve geri dönme konusunda ne hissettiğini sorduğunda Heard, o evde olmanın onu rahatsız etmediğini söyledi.

Amber Heard, şöyle konuştu:

Johnny benim evimdi... Ve o ev genellikle çok fazla şiddet içeriyordu.

"MOBİLYALARIN ÜSTÜNE UÇTUM"

Heard'ün anlattıklarına göre, ikili bir Fransız şatosunda kalırken, ünlü ismin yer aldığı 'London Fields' filminin bir gösterimini izlediler.

Depp, cinsel içerikli sahnelerde aktrisin dublörünü gördüğünde, Heard'e tokat attı ve çenesini yumrukladı.

Heard, "Mobilyaların üstüne uçtum" dedi ve iddia ettiği saldırının, sarsıntı geçirdiğini düşünmesine neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Heard ayrıca, kavgaları sırasında Depp'in kendini kestiğini veya sigarasını kendi üzerine söndürdüğünü de söyledi.

"SEN YOKSUN!"

Amber Heard-Johnny Depp davasındaki jüri üyeleri, çiftin birbirlerini izinsiz olarak kaydetmek konusundaki çekişmelerinin ses kaydını dinledi.

Aktris, ilişkileri sarsılırken bunu yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini açıkladı.

Depp'in, ses kaydında Amber Heard'e, "Sen bir öğretmen değilsin! Sen kimsenin annesi değilsin! Sen yoksun!" diye bağırdığı duyuldu.

Heard, mahkemeye, yaşadıkları tartışmanın birbirlerinin seslerini rızaları olmadan kaydetmelerinin uygun olup olmadığı hakkında olduğunu anlattı.

Depp ise, artık bunun önemli olmadığını söyledi.

Ünlü isim, Nisan 2016'daki 30. doğum gününde yaşandığını iddia ettiği şiddetli bir kavga sırasında, Johnny Depp'in onu saçlarından tuttuğunu ve vücudunu masadaki eşyaları devirmek için kullandığını söyledi.

Heard, mahkemeye verdiği demeçte, "Onu kendimden uzaklaştırmaya çalıştığımı hatırlıyorum" dedi.

"BUNU YAPMASAK OLUR MU?"

Heard, "Johnny beni bir nevi aşağı itti ve 'Çok mu sertsin? Şimdi bir erkek gibi sert olmak mı istiyorsun?' diye soruyordu" ifadelerini kullandı.

Aktris, Depp'e, "Böyle kavga etmeyi bırakamaz mıyız? Bunu yapmasak olur mu, lütfen?" diye sorduğunu da söyledi.

Heard, "Sadece çok yorgundum, incindim. Ağladığımı, gülünç hissettiğimi hatırlıyorum" diye konuştu.

Amber Heard, 'ateşkes' ilan etmek istediğini belirten güvenli kelimeleri 'kanepe'yi kullandığını söyledi.

Daha sonra, Depp'in ona hak ettiğini aldığını, kimsenin onu sevmeyeceğini ve yalnız uyanmaya alışması gerektiğini söylediğini iddia etti.

"ONU TUTUKLAMALARINI İSTEMEDİM"



Aktris jüri üyelerine, Mayıs 2016'da tekrar Johnny Depp'in saldırısına uğradıktan sonra polislerin Los Angeles'taki dairelerine çağrılmaları üzerine, Depp'i fail olarak adlandırmayı reddettiğini söyledi ve "Johnny'yi tutuklamalarını istemedim.

Polislerle iş birliği yapmayı reddettim" diye devam etti.

Ertesi gün Depp, Heard'a bir mesaj göndererek boşanma konusunu açtı.

Mahkemede de gösterilen mesajda, Depp'in, "Bu ilişkiyi yürütmeye çalıştım ama sen gitgide daha fazla şımarık bir velet haline geldin.

Tek istediğin beni perişan etmekti ve bunu başardın. Sana nasıl aşık olduğumu asla anlayamayacağım.

Seni her şeyden daha çok sevdim. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama sen beni asla sevmedin...

Umarım boşanmamız olabildiğince hızlı ve acısız sonuçlanır" diye yazdığı görüldü.

Avukatı tarafından Heard ve Depp'in önceki gece boşanmayı tartışıp konuşmadıkları sorulduğunda ise aktris, "Boşanmayı tartışmadık. Johnny köpek dışkısına takıntılıydı" yanıtını verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Heard, gözyaşları içerisinde boşanma kararının "çok zor olduğunu ama bunu yapması gerektiğini bildiğini" söyledi.

Ünlü isim, Johnny'yi çok sevdiğini, ancak kendisi için tek çıkış yolunun ondan ayrılmak olduğunu hissettiğini açıkladı.

Aktris, şu ifadeleri kullandı:

Eğer ondan boşanmasaydım muhtemelen hayatta kalamayacağımı biliyordum. Çok korkmuştum.

Amber Heard, Johnny Depp'in Mayıs 2016'da boşanma davası açtıktan sonra kariyerini ve itibarını mahvetmek için bir karalama kampanyası" düzenlediğini iddia etti.

Heard jüriye, Depp'in başlattığı karalama kampanyasını durdurmaya çalıştığını söyledi ve "Tüm bunlarla uğraşmamak, bugün oturduğum yerde olmak için yalvarıyordum" diye ekledi.

Ünlü isim, "Johnny bana, beni mahvedeceğini söyledi. Kimsenin bana dokunmayacağını, profesyonel olarak bir daha kimsenin benimle çalışmayacağını, kariyerimi mahvedeceğini söyledi" şeklinde konuştu.

"PARANIN PEŞİNDE DEĞİLİM"

Jüri üyeleri, ardından Johnny Depp ile Amber Heard arasında 2016 yılında gerçekleşen ve aktrisin "yalancı ve zengin avcısı" olarak anılmaktan rahatsız olduğu bir telefon görüşmesinin ses kayıtlarını dinledi.

Heard'ün, "Hiçbir şey hakkında yalan söylemiyorum ve paranın peşinde de değilim" dediği duyuldu.

Heard, Depp'in boşanmaları hakkında basınla görüşmemeyi reddettiğini söyledi ve ekledi:

Bana yalancı diyordu ve tüm bunları kanıtlamam için beni zorluyordu. Bunun Johnny için iyi olmayacağını biliyordum.

"JOHNNY'İ SAVUNDUM"

Amber Heard, Johnny Depp'i, kötü giden evliliklerinin ayrıntılarını kamuoyundan uzak tutarak korumaya çalıştığını anlattı.

Heard, "Johnny'i savundum. Birçok insanın tersine polisle iş birliği yapmayı reddettim.

Boşanma davası açarken bile bunu gizli tutmaya çalıştım. Johnny'i korumaya çalıştım, ama o tam tersini yaptı" dedi.

Ünlü isim, eski kocası Johnny Depp ile olan davasını geride bırakmak istediğini söyledi ve bu deneyimi 'derinden aşağılayıcı' olarak nitelendirdi.

"BANA İZİN VERMİYOR"

"Sadece beni rahat bırakmasını istedim" diyen Heard, "Hayatıma devam etmek istedim, ama Johnny böyle açıklamalar yaparak bana izin vermiyor.

Bir bebeğim var. Artık hayatıma devam etmek istiyorum. Johnny'nin de devam etmesini istiyorum.

Beni yalnız bırakmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"SİZE BAKMIYOR, DEĞİL Mİ?"

Mahkemeden dinletilen ses kayıtlarına göre; Johnny Depp, 2016 yılında San Francisco'daki bir otel odasında, Amber Heard'a "Bir daha gözlerimi görmeyeceksin" diyerek öfkeli bir söz verdi.

Heard, eski kocasının sözünü tuttuğunu ifade etti.

Depp'in avukatı Camille Vasquez, aktrise, "Johnny size bakmıyor, değil mi?" diye sorduğunda Heard, "Bakamaz" cevabını verdi.

Avukat ise, "Size neden bakmayacağını biliyorsunuz. Gözlerini bir daha asla görmeyeceğinize dair size söz verdi" dedi.

Aktris, eski Johnny Depp tarafından yıllarca şiddete uğradığını ve taciz edildiğini iddia etmesine rağmen, hiçbir zaman kurban olarak görülmek istemediğini de söyledi.

Magazinkolik / Magazin