Amacım 81 İlin 81'inde Konser Vermek! - Haberler

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Amacım 81 İlin 81'inde Konser Vermek!

Amacım 81 İlin 81'inde Konser Vermek!

'Ne Mesele' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden Tuğba Yurt, konserden konsere koşuyor.

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Önceki gün Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde konser veren Tuğba Yurt, konser alanında saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Bodrum'da büyük ilgiyle karşılanan güzel sanatçı, konser alanını hınca hınç doldururken, seslendirdiği şarkıların yanı sıra sahne kostümüyle de büyük beğeni topladı.

Seslendirdiği şarkılarla son yıllara damgasını vuran Yurt, birçok ilde konser verdiğini belirterek, "Bu zamana kadar 40 ilin üzerinde konserler vermişimdir. Amacım 81 ilimizde de konserler vermek. Sosyal medyadan çok güzel mesajlar ve davetler alıyorum. Er yada geç adım atmadık şehir bırakmayacağım güzel ülkemde." dedi.

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