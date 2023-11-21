Altın Palmiye Ödülleri'nde yıldızlar geçidi

İSTANBUL - Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, dün akşam gerçekleştirildi. Gecede birçok isim ödül aldı.

Golden Palm Mag tarafından düzenlenen 10. EMPCLINICS Golden Palm Awards, Zorlu Center Raffles Hotel'de gerçekleşti. Bu yıl 10'ncusu düzenlenen EMPCLINICS Golden Palm Awards ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Ünlü manken sunucu Ece Gürsel ve ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in sunduğu organizasyonun kırmızı halı sunuculuğunu ünlü sunucu Hülya Yenidoğmuş yaptı. Bu yıl 10'ncusu düzenlenen özel organizasyona iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Halk oylamasıyla ödüllerin sahiplerini bulduğu ödül töreni için toplam 264 bin 738 kişi oy kullandı.

Golden Palm Awards'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş "Organizasyonumuzun 10. yılı, Cumhuriyetimizin de 100. Yılı. Ana sponsorumuzun da 1. Yılı. 1,10 ve 100 rakamlarının bir araya geldiği bir tevafuk oldu. Altın Palmiye Ödülleri artık bir dünya markası oldu. Her yıl kendini aşan ve çıtayı yükselten bir marka haline geldik. Hedefimiz bu yıldan sonra bu organizasyonu Dubai, Katar, ABD ve Avrupa'da yapmak. Halk oylamasıyla çok çekişmeli bir yarışma oldu. Ben başta oylamaya katılan halkımıza ve ana sponsorumuz EMPCLINICS Yönetim Kurulu Başkanımız Yücel Muratoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir işbirliği örneği gösterdik" dedi.

Gecede ödül alanlar

Yaşam boyu onur ödülü Orhan Gencebay'a, yaşam boyu başarı ödülü Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e, yaşam boyu onur ödülü Güven Hokna'ya, yılın erkek sinema oyuncusu ödülü Erkan Petekkaya'ya, en iyi kareografi ödülü Asil Çağıl'a, en iyi akşam kuşağı haber programı TGRT'den Mehmet Aydın'a, en iyi sabah haberleri programı ödülü de TGRT'den Cem Küçük'e verildi. Aynı zamanda geceye katılan alanında başarılı işlere imza atmış kişilere de ödül takdim edildi.