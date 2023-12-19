Altın Kelebek Ödülleri'nde veto kararı

Mabel Matiz ve Reynmen'in ödülleri satışa çıkarması ve çöpe atması sonrası Altın Kelebek jüri yönetimi tarafından iki sanatçıya veto kararı alındığı iddia edildi.

Mabel Matiz, 2019'da Altın Kelebek yarışmasında verilen ödülü ikinci el satış yapılan siteye "Sadece bir kere ele alındı, çizik bile yok" notuyla 5 TL'den satışa çıkarması ve ödül alamayan Reynmen'in 2020 yılında aldığı ödülü çöpe atmasının ardından sanatçılara veto geldi.

Altın Kelebek jüri yönetimi ödülleri itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan bu hareketler sonrası iki sanatçının bir daha aday gösterilmeyeceği iddia edildi.

Durak Medya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Mabel Matiz ve Reymen bir daha Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilmeyecekler. Jüri yönetimi tarafından aldıkları ödülleri ikinci el sitesine satışa çıkaran ve çöpe atan sanatçılar için yaptırım kararı alındığı iddia edildi.

Özellikle son zamanlarda yapılan bu itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan hareketler üzerine jüri yönetiminin iki sanatçıya böyle bir veto kararı aldığı iddia edildi. Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri olarak en uzun soluklu ödül yarışması olarak biliniyor.

Ne olmuştu

Mabel Matiz 2019'da kendisine 'En İyi Klip' dalında verilen Altın Kelebek Ödülü'nü sahibinden.com'un dekorasyon bölümünde 5 TL'den satışa koymuştu. Sanatçı "Sahibinden satılık, kelepir Altın Kelebek" başlığını verdiği ilanın ayrıntısında ise "Altın Kelebek Ödül sadece bir kere ele alındı.

Alındığı günden beri kolide duruyor, çiziği bile yok. En iyi klip, 2019… Toplu satın alım için mesaj atabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Reymen ise bu yıl ödül alamayınca daha önce aldığı Altın Kelebek ödülünü çöpe atmıştı.