Altın İnci'ler Sahiplerini Buldu

Organizasyona Gülden Karaböcek, Ceylan Koynat, Gökçe Kırgız, Ferah Zeydan, Abidin Yerebakan, Volkan Başaran, Neslim Güngen, Pınar Süer, Nigar Muharrem, Aydilge, Vahe Kılıçarslan, Yağız, Bahadır Tatlıöz, Fatih Bulut,Real Çağla, Nihan Çelik,Dr Farzan Malekzadeh gibi ünlü isimler katıldı.

Kadına şiddet, çocuk istismarı ve erken yaşta evlendirilen kız çocukları için düzenlenen Altın İnci Ödülleri hakkında kısa bir açıklama yapan Emre Kirişçi "Maalesef her yıl yüzlerce kadınımız şiddete uğrarken, kadın cinayetlerine ve cinsel istismarlara maruz kalıyor. Bunların içinde görmediklerimiz ve duymadıklarımız da var. Bizim en büyük amacımız yaptığımız farkındalık projelerimizde bir nebze olsun bu insanlarımızın sesleri olalım ve projemiz amacına ulaşsın" dedi.

ÖZGE ULUSOY: "GENÇ KIZLARA İLHAM OLSUN"

Gecenin sunucusu Özge Ulusoy gelinliği andıran beyaz kıyafeti ile dikkat çekti. Ulusoy "Malum gelinlik mevsimi başladı. Genç kızlara ilham olsun dedim" dedi.

AYDİLGE: "İNSANLAR BİRBİRLERİNİ YARGILIYOR"

Gecede ödül alan Aydilge "Şiddetin her türlüsüne hayır diyoruz ülkemizde kadın besteci ve söz yazarı yok, erkekler onu da domine ediyor. Son zamanlarda insanlar birbirlerini yargılamaya başladı, kıyafetlerimize oturup kalkmamıza karşıt oldular. Bu da beni rahatsız ediyor. Kadınların kısıtlanmaması ve onlara ahlak dersi verilmemesi gerek, hayal ettiğim dünya bu" dedi.

GÜLDEN KARABÖCEK: "ŞARKILARIMI EN GÜZEL IŞIN KARACA SÖYLÜYOR"

Gecede ödül alan Gülden Karaböcek de şu açıklamayı yaptı:

"50 yıldır bu camiadayım. 14 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Ben ileride hayatımın filme çekilmesini kesinlikle istemiyorum, benim özel hayatım bana ait. Seyredilmesini isistemem. Ben hayatımı şarkılara bile konu etmedim. Şarkılarımı sesini bildiğim sanatçılara veriyorum. Şarkılarımı söyleyenler içinde en çok Işın Karaca'yı beğendim. Dilek Taşı'nı çok güzel okumuş. Yeni bestelerim var, ben çok beğendim inanıyorum halkımız da beğenecek."

Gecede kıyafetiyle çok konuşulan genç şarkıcı Nihan Çelik de "Türkiye'deki ilk ödülüm. Yıldız adlı şarkım kısa sürede çok sevildi, bu kadar başarıyı beklemiyordum. Yakında Bodrum Masalı adlı yeni bir yaz şarkısı çıkarıyorum" dedi.