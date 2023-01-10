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Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'u Neden Takipten Çıktı?

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Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk'u Neden Takipten Çıktı?

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın EGO dizisindeki partneri ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la sette gerilim yaşadığı öğrenildi. İkilinin, neden tartıştığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk Çarpışma dizisinin ardından EGO projesinde partner oldu. Oldukça sürükleyici bir hikayesi olan dizinin pazar günü yapılan çekimlerinde iki başrol oyuncusu arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği yaratan isim Alperen Duymaz oldu. Duymaz, Pamuk'a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı.

Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra Pamuk, set ekibine "Çok mu geciktim?" diye sordu. Ekip de "En fazla birkaç dakika" yanıtını verince Pamuk, Duymaz'ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Duymaz'ın daha sonra partnerini takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti. Ancak bugün yapımcı Efe İrvül'ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi. Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz'ı takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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