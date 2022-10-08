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Alper Erken ve Samet Gülmez'e doğum günü sürprizi

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Alper Erken ve Samet Gülmez'e doğum günü sürprizi

Etiler Bihter'in iki önemli ismi Alper Eken ve Samet Gülmez'e sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Ortakları Cihangir özdogru tarafından organize edilen doğum gününde başarılı iş insanları hep birlikte pasta üfleyerek eğlenceli saatler geçirdi.

Çeşme Bihter ile yoğun yaz sezonunu başarılı bir şekilde kapatıp kış sezonuna yine Etiler Bihter'le merhaba diyen ünlü işletmeciler misafirlerimi en özel ve özveri ile ağırlamaya da devam ediyor.

Alper Erken ve Samet Gülmez'e doğum günü sürprizi

Haberler.com / Yavuz Selvi - Magazin

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