Alparslan: Büyük Selçuklu... ALPARSLAN İLE YINAL KARŞI KARŞIYA!

'Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak kırk birinci bölümünde neler olacak:

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan'la karşı karşıya kalmıştı.

Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan'ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal'a karşı koyabilecek mi?

Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak?

Zeren'in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı.

Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye'nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi?

Zeren, Arslan Yusuf'un öcünü alabilecek mi?

Grigor, Yınal'ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal'ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal'ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti.

Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan'ın gazabı olarak mı dönecek?

Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?