Alp Navruz DeFacto'nun Fas'taki etkinliğinde hayranlarıyla buluştu

Ünlü oyuncu Alp Navruz, DeFacto'nun daveti ile Fas Kazablanka'da hayranları ile bir araya geldi. Faslı hayranları tarafından büyük ilgi gören ünlü isim hayranlarına imza dağıtıp birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

Morocco Mall'daki etkinlik sonrası Fas magazin basını ile de bir araya gelen ünlü oyuncu DeFacto ile sürdürdüğü iş birliğinde ve çıkarılan koleksiyondan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Alp Navruz "DeFacto ile çok güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Bunu birlikte çıkardığımız koleksiyonda da gösterdik. Ortaya çok güzel bir koleksiyon çıkarttığımızı inanıyorum. İşin en başından sonuna kadar tüm süreçlerde oldukça uyumlu çalıştık. Tasarım ekibinin yönlendirmeleri ve benim stil kodlarım ile tasarladığımız parçaların hepsi oldukça içime sindi. Bu koleksiyonun tanıtımı içinde DeFacto'nun daveti ile buraya gelip Faslı hayranlarım ile buluşmak benim için çok farklı ve keyifli bir deneyim oldu. Çok büyük bir ilgi vardı ve bu durum beni çok mutlu etti. Türkiye'den doğarak burada da bilinen ve tercih edilen böyle global marka ile iş birliği yapmak beni ayrıca gururlandırıyor" dedi.