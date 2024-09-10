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Alman Gelin Türk Düğününde Zeybek Oynadı

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Almanya'da yaşayan gurbetçi Caner Kader, nişanlısı Almanyalı Kim Ringwald ile Aydın'da düğün yaparak geleneklere uydu. Alman gelin zeybek oynayarak takdir topladı.

Almanya'da yaşayan gurbetçi Caner Kader, bir süredir nişanlı olduğu Almanyalı Kim Ringwald ile hayatını memleketi Aydın'da yaptığı düğünle birleştirdi. Türk usulü düğüne ailesi ile birlikte katılan Alman gelin Kim Ringwald'ın, zeybek oynayıp Aydın geleneklerine uyması takdir topladı.

Yıllar önce çalışmak için Aydın'dan Almanya'ya giden İftariye-Ercan Kader Çifti'nin oğulları Caner Kader, Almanya'da büyümesine rağmen memleketinden ve geleneklerinden kopmadı. Gönlünü Alman Kim Ringwald'e kaptıran Caner, düğününü memleketi Aydın'da yaptı.

Aydın Efeler İlçe Merkezinde bulunan tarihi bir otelde Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak gerçekleştirilen düğünde Ringwald ve Kader Aileleri davetlileri ayakta karşıladı. Yöresel oyun havalarının da seslendirildiği düğünde Türk damat geleneklerinden ödün vermezken Alman gelin de damada ayak uydurmakta zorlanmadı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde davetliler Türk geleneklerine kısa sürede ayak uyduran geline para takıp genç çifte 'mutluluk' diledi.

Düğünde Damat Caner Kader'in annesi İftariye, babası Ercan gelin Kim Ringwald'ın annesi Klaus ve Babası Barbara ile uyum içinde sahneye çıkıp zeybek oynadılar. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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