Alişan... 'KİMSE DİNİME KÜFÜR EDEMEZ!'

Pegasus çalışanları, 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasına kadeh kaldırarak verdikleri pozu sosyal medyada paylaşarak "Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notunu düştü.

Türkiye'nin gündemine oturan paylaşım sonrası açıklama yapan Pegasus, söz konusu paylaşımı yapan çalışanın işine son verildiğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Alişan da bu paylaşıma sessiz kalmadı.

"KİMSE DİNİME KÜFREDEMEZ"

Gündeme ilişkin konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Alişan, Instagram hesabından Pegasus çalışanlarının verdiği pozu paylaşarak "Yazıklar olsun.

Nasıl insanlarsınız siz? Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın.

Kimse kimsenin içtiğine, yediğine ya da inandığına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez" dedi.

NE OLDU?

Pegasus çalışanlarının 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" paylaşımı yapması Türkiye gündemine oturdu.

Paylaşımın gündem olmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı çalışanları işine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu olayla ilgili yaptığı açıklamada paylaşımı yapan kişinin işten çıkarıldığını, diğer çalışanlarla ilgili şirketin etik kurulunun disiplin sürecinin devam ettiğini belirtti.

Magazinkolik / Magazin