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Alişan... KARDEŞİNİN 1. YIL ANMASINA BUSE VAROL KATILMADI!

Magazinkolik - Magazin
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Alişan... KARDEŞİNİN 1. YIL ANMASINA BUSE VAROL KATILMADI!

Alişan'ın geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş için anma töreni düzenlendi.

Törene Tektaş ailesi eksiksiz katılırken, Alişan'la boşanacağı konuşulan ancak daha sonra barıştığı yönünde haberler gelen Buse Varol'un anmada olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Alişan'ın aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Selçuk Tektaş, vefatının birinci yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'nda anıldı.

TÜM AİLE BİREYLERİ KATILDI

Alişan... KARDEŞİNİN 1. YIL ANMASINA BUSE VAROL KATILMADI!

Feriköy Mezarlığı'ndaki düzenlenen törene; Alişan, ünlü şarkıcının babası Mehmet, annesi Suzan, yengesi Merve Tektaş ile yakınları katıldı.

Selçuk Tektaş, kabri başında din görevlisinin okuduğu dualarla anıldı.

GÖZLER BUSE VAROL'U ARADI AMA YOKTU

Selçuk Tektaş için yapılan törene katılanlara dua sonrası hayır lokması ve pilav dağıtıldı.

Alişan'ın ailesiyle problemleri olduğu iddia edilen oyuncu Buse Varol'un, törene katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

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