Aleyna Tilki... ULUSLARARASI BAŞARI!

Son şarkısı "Take It Or Leave It" ile yayınlandığı gün 39 ülkedeki 87 çalma listesine girerek daha önce bir Türk sanatçının çıkış gününde erişmediği bir başarıya ulaşan Aleyna Tilki, kariyerinde dünya çapında yeni bir başarıya imza attı.

Aleyna, müzik dinleme platformu Spotify'ın kadın sanatçılara fırsat eşitliği ve görünürlük sağlayan, dünya çapındaki EQUAL listesinin kapağında yer alan ilk Türk sanatçı oldu.

Dünyanın en büyük çalma listelerinden biri olan EQUAL, Mayıs ayı boyunca hem 36bin takipçili EQUAL Türkiye, hem de 832bin takipçili EQUAL Global çalma listelerinin kapağında Aleyna Tilki'yi konuk edecek.

Magazinkolik / Magazin