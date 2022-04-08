Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ! - Haberler

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Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

Yeni İngilizce şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunmak için gün sayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cüretkar lila bikinili klip fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni pop-punk İngilizce şarkısı 15 Nisan'da yayınlayacak. Tilki, sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkısının klibinden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.

KLİP POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, file çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkısı için gün sayan Tilki, "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız?" notunu yazdı.

İşte Aleyna Tilki'nin klip pozları...

Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki, Magazin, Haberler

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