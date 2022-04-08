Aleyna Tilki... SON KLİBİNDE CESUR VE SEKSİ!
Haberler.com - Osman Demir - Magazin
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Yeni İngilizce şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunmak için gün sayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cüretkar lila bikinili klip fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni pop-punk İngilizce şarkısı 15 Nisan'da yayınlayacak. Tilki, sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkısının klibinden kareleri de Instagram hesabından paylaştı.
KLİP POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, file çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Şarkısı için gün sayan Tilki, "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız?" notunu yazdı.
İşte Aleyna Tilki'nin klip pozları...