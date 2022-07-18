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Aleyna Tilki Kaçtı!

Snob Magazin - Magazin
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Aleyna Tilki Kaçtı!

Önceki akşam Nişantaşı St Regst Otel'de çocukluk arkadaşı ile kafesinde oturan şarkıcı Aleyna Tilki gazetecilerin otel kapısında beklediklerini öğrenince şoförünü arayarak Nişantaşı turu yaptırttı.

Kurtulamayacağını anlayan Aleyna Tilki aracını otelin oto parkına çektirtti.

Güvenlikler eşliğinde aracına binen Tilki "Aleyna hanım neden kaçıyorsunuz Anneniz de single çıkardı birlikte bir düet olur mu?" sorusuna "Daha sonra konuşalım şimdi bunu konuşmak istemiyorum " diyerek aracına binip uzaklaştı.

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