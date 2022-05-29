Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama - Haberler

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Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama

Snob Magazin - Magazin
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Aleyna Tilki Hastanelik Oldu! Genç Popçudan Flaş Açıklama

Aleyna Tilki, önceki akşam annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile Etiler'de objektiflere yansıdı. Hastane kontrolüne gittiğini söyleyen genç popçu, gazetecilere "Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz" dedi.

Genç popçu Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

Aleyna Tilki Havva Öztel Etiler Magazin Haberler

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