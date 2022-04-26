Alec Baldwin olayında flaş gelişme... O ANLAR ORTAYA ÇIKTI!..

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı "Rust" isimli filmin setindeki trajik kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İLK KEZ YAYINLANDI!

Görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken, Santa Fe İlçesi Şerif Ofisi, soruşturmaya ait görüntüleri ilk defa yayınladı.

Görüntülerde yönetmenin hayatını kaybetmeden önceki son anları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Hutchins'i kurtarmak için zamana karşı verdikleri mücadele de yer aldı.

Kamuoyu ile paylaşılan görüntülerde Baldwin'in iki polis tarafından gerçekleştirilen ilk ifadesine ait anlar da yer alıyor.

"MERMİYİ KİMİN YERLEŞTİRDİĞİNİ BİLMİYORUM"

ABD basınında yer alan haberlere göre;

Ünlü aktör, buradaki ifadesinde tetiği kendisinin çekmediğini ancak silahtan hızlı bir şekilde canlı mermi çıktığını öne sürdü.

Sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini bilmediğini belirten Baldwin, canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğine dair bilgisi olmadığını da ifade etti.

PARA CEZASI!

Soruşturma kapsamında henüz kimse suçlanmadı ancak filmin prodüktörlerine güvenlik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda; "Rust' filminin yapımcıları sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir şekilde dikkat göstermedi." denildi.

GEREKENDEN DE ÇOK KANIT VAR"

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nden James Kenney, "Yönetimin bazı hataları var.

Standart sektör kurallarına uyulmuş olsaydı, Halyna Hutchins'in ölümü ve Joel Sousa'nın ağır yaralanmasının önüne geçilebileceğine dair, gerekenden de çok kanıt var.

Soruşturmamızda prodüksiyon şirketinin hatalarının hem ciddi hem de kasten olduğunu tespit ettik." dedi.

Kuruluş, yapımcı şirkete maksimum para cezası olan 136.785 dolar (yani yaklaşık 2 milyon TL) ödemeye mahkum etti.

Prodüksiyon şirketinin sözcüsü Stefan Friedman ise, "Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı alkışlasak da, bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz.

Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle..." açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz yıl ekim ayında New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nın yaralanmasına sebep olmuştu.

"KASITLI OLARAK DOLU SİLAHI KURUP ATEŞLEDİ"

19 Kasım 2021'de Baldwin ve film yapımcılarına dava açılmış ve çekilecek sahnenin senaryosunda silah kullanılmasını gerektirecek bir durum olmadığı halde Baldwin'in kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edilmişti.

"SUÇLULUK HİSSETMİYORUM"

Baldwin ise olay sonrası verdiği ilk röportajda tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

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