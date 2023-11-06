Alaz'ın itirafı herkesi şok etti

Alaz kaçmakta olduğu tekne ile uzaklaşırken Rüzgar'ın polise verdiği ifade Serhan'ı şok eder. Asi ve Cesur Yaman'ı polise verdiği ifade nedeniyle suçlarken Alaz'ın da babası Serhan'a yeni bir itirafı vardır.

Alaz kaçmakta olduğu tekne ile uzaklaşırken Rüzgar'ın polise verdiği ifade Serhan'ı şok eder. Asi ve Cesur Yaman'ı polise verdiği ifade nedeniyle suçlarken Alaz'ın da babası Serhan'a yeni bir itirafı vardır.

Çağla kendi hastanelerinde yatan Rüzgar'ı görmesinin yasaklandığını öğrenince Cesur'dan yardım ister. Cesur sevdiği kızın isteği karşısında ne yapacağını bilmez halde kalır. Yaman, Güven'le aynı masaya oturup dertleşirken, Alaz da Serhan'a içini açar.

Yaman'dan neden nefret ettiğine dair yıllardır içinde biriktirdiklerini dökme zamanıdır artık. Çağla, Rüzgar'ı komalık edenin sadece Yaman değil, Alaz da olduğunu öğrenince iki abisine de ders verme amaçlı, onları korkunç bir tuzağın içine çeker.

Üstelik yem olarak Rüya'yı kullanarak. Doktor Güven, Umut'un yürümesi için gerekli olan ameliyat kararını alırken Serhan şeytanın aklına gelmeyecek bir planın peşine düşer. Plana göre Umut ölecek, Ece ise iyileşip eve dönecektir.

Serhan ve Şebnem Eşref'in otopsi istediği bilgisi ile sarsılırken, Serhan Şebnem'e hayatının dersini verir. Caner'i öldürme suçlanması ile karşı karşıya kalan Şebnem'e kaçıp gitmekten başka yol kalmaz. Yaman ve Rüya aşk tazelerken Asi ve Alaz mühürlenen aşk karşısında eli kolu bağlı kalırlar.

Alaz, Asi'yi şok edecek bir harekette bulunurken, Serhan ise Yaman'ın Rüya'ya olan aşkının önüne en büyük engeli koyar.