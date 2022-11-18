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Alara Serena ve Yase Güçlerini Birleştirdi

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Alara Serena ve Yase Güçlerini Birleştirdi

Alara Serena ve Yase son dönemlerin en iddialı şarkılarından birini çıkarmak için bir araya geldi.

Beni Üzer ve Kıvılcım gibi şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Alara Serena, Bela Adım ve Dengem Bozuluyor şarkılarıyla hızla yükselişe geçen Yase ile bir araya geldi. "Catwoman" ismini verdikleri bu şarkı 18 Kasım da tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Affet Beni Sevgilim, Boş Dolu, Adını Merak Ettim gibi başarılı şarkıların yayıncılığını yapan SolidTunes etiketi ile yayınlanacak olan Catwoman, yüksek enerjili ritimleri, derin basları ve büyüleyici vokalleriyle dans pistinin ihtiyaçlarına cevap veren bir şarkı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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