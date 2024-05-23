AKP'nin 'Hayvan Hakları Kanunu' Tartışması

AKP'nin 'Hayvan Hakları Kanunu' ile ilgili yeni düzenlemede sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulmasını yani öldürülmesini gündemine alması tartışmalara yol açtı.

Hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri, uyutmanın hayvan katliamlarına yol açacağını savundu. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

"HATA YAPIYORSUNUZ"

Ajda Pekkan paylaşımında şunları ifade etti:

"Hayvanseverler sandığınız gibi Facebook, Instagram'da hayvan sayfaları olan insanlardan ibaret değildir. 15 tane sahte hesap yürütüp bütün gün sokak hayvanlarına düşmanlık eden insanların lafına bakıp hareket ediyorsanız hata yapıyorsunuz.

Bu ülkede daha önce hiç karşı karşıya kalmadığınız vicdanlı merhametli milyonlarca insan, sonu ne olursa olsun asla buna izin vermeyecektir ki bunu savunmak için hayvansever olmak gerekli değil, vicdanlı olmak yeterlidir."

"Ayrıca Enam Suresi 6/38 hayvanların da Allah'ın ümmeti olduğunu buyuran peygamber efendimizin ümmeti olduğumuzun altını çizelim. Haksız yere bir serçeyi öldürenden Allah kıyamet gününde hesap soracaktır.

Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmalarda artan nüfusu çözmeyi beceremeyince onları öldürmeye karar veremezsiniz. Belediyelere görevini yaptıramadınız diye bedelini hayvanlara ödetemezsiniz."

"NE KADAR DOĞRU İFADE ETMİŞ"

Tarkan X hesabından Güven Eken adlı kullanıcının yazısını "Ne kadar doğru ifade etmiş" notuyla paylaştı.

İşte o yazı:

"Sokak hayvanları tarafından kimi zaman zarar görmemize neden olan üzücü olaylar yaşıyoruz. Ancak şunun adını koymak lazım. Bu sorunun öznesi hayvanlar değil, bizlerin ve can dostlarımızın can güvenliğini koruması gereken devlettir.

Devlet, bu konuda düzenleyici yetkilerini ve gücünü tam olarak kullanmamakta, adeta iki mağduru karşı karşıya bırakmaktadır. İhmaller nedeniyle oluşan bu acı reçetenin faturası, can dostlarımıza ödetilemez."

"Bu sorunu itlafsız çözmenin tek geçerli ve bilimsel yolu, merkezi ve yerel yönetimler arasında kurulması beklenen güç ve vizyon birliğidir. Fakat gündelik siyasetin gölgesinde bu birlik bir türlü tesis edilememektedir.

Biz, bu ülkenin halkı, hayvan hakları konusunda daima Batı uygarlığından birkaç gömlek ileride ve uygar olduk. İtlafın, uyutmanın, bu ülkenin kanunlarında yer almasına asla müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.

Çünkü biz bu ülkede can dostlarımıza sadece merhametle bakmayız. Onlarla adalet içinde yaşarız. Yaşamı ve yaşadığımız alanları, sokakları, parkları onlarla paylaşırız.

Halkımızın bu duruşu bir tesadüf değildir. Bilinçli bir tercihtir. İradi bir kültürdür. Bu derin kültür, bir gecede bir kağıt parçasıyla değiştirilemez."

"Kimse bize Batı'daki bazı ülkeleri örnek gösterip can dostlarımızı uyutalım demesin. Vicdanımızı da, can dostlarımızı da uyutamayız. Uyutmayız…

Hükümeti ve belediyeleri, ivedilikle, bizlerin ve can dostlarımızın sokaklardaki can güvenliğini sağlamak konusunda ortak bir politika ve eylem planı belirlemeye ve uygulamaya davet ediyorum."