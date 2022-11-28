Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, biyopsi sonucunu paylaştı: Lenflerim temiz şükür

Ünlü yapımcı ve televiyoncu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini derinden üzen bir haber duyurmuştu. Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı." demişti.

"LENFLERİME SIÇRAMAMIŞ"

Ünlü yapımcı hastalığıyla ilgili yeni gelişmeyi sevenleriyle paylaştı. Paylaşımıyla bir nebze olsun yüreklere su serpen Çağlayan şunları yazdı; "Selamlar. Perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş.

"KİTLE CİĞERLERİMDEN ALINACAK"

Çarşamba günü ameliyat olacağını açıklayan Çağlayan, "Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere. Herkese her şey için çok teşekkürler. Sevgiler" dedi. Ünlü televizyoncunun paylaşımına ünlü isimler "Dualarımız seninle" yorumunu yaptı.