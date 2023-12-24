Ajda Pekkan, Sold Out Konser Serisine Devam Ediyor

Bu yıl düzenlenen her konserinde olduğu gibi Sold Out konser serisine devam eden Ajda Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı yeşil bir kıyafet ile çıkan Süperstar, kendine has olan tarzı ile yine hayranları tarafından çok beğenildi.

Bitmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan Süperstar, muhteşem yorumunu danslarıyla ritim tutarak Ankaralı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranının yeni yılını erkenden kutlayan Pekkan, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin.

En büyük temennim ise savaşların olmadığı masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olmasını dilerim" dedi. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca sahnede kalarak harika bir performansa imza atan Ajda Pekkan, alkışlar eşliğinde indiği sahneden müzikseverlerin yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak bis yaptı.

Öte yandan reyting şampiyonu Kızılcık Şerbeti dizisinin 29 Aralık'ta yayınlanacağı yeni bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacağının müjdesini sahneden veren Süperstar, "Herkesin izlemesini tavsiye ediyorum" dedi.