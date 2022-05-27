Ajda Pekkan... 'SANATÇIYI RADYODA DA DİNLERSİN GÖRSELLİK ÖNEMLİ! ' - Haberler

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Ajda Pekkan... 'SANATÇIYI RADYODA DA DİNLERSİN GÖRSELLİK ÖNEMLİ! '

Magazinkolik - Magazin
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Ajda Pekkan... 'SANATÇIYI RADYODA DA DİNLERSİN GÖRSELLİK ÖNEMLİ! '

Süperstar Ajda Pekkan açık hava konserlerine devam ederken yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde z kuşağı ile yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Süperstar Ajda Pekkan yeni konserinde adeta meslektaşlarına meydan okudu.

Bir seyircisinin "Görmedik" diye bağırması sonucu bacaklarını gösteren Ajda Pekkan daha sonra "Sanatçıyı radyoda da dinlersiniz ama görsellik önemli"dedi.

Ajda Pekkan bu konuşmasıyla günlerdir sahnede cesur kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'in de yanında olduğunu belirtmiş oldu.

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