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Ajda Pekkan... KORONAYA YAKALANDI!

Ajda Pekkan... KORONAYA YAKALANDI!

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ileri bir tarihe ertelendi.

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Önceki akşam Bodrum'da konser vererek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili kötü haber geldi

.2. Sayfa'da yer alan habere göre, Bodrum'da sahneye çıkan ve 2 saat boyunca şarkı söyleyen Ajda Pekkan, rahatsızlığı sonucu koronavirüs testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Ajda Pekkan, karantinaya alındı.

Yoğun bir konser maratonu bulunan usta ismin, sahneleri de rahatsızlığından dolayı ertelendi.

Sanatçı sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Magazinkolik / Magazin

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