Ajda Pekkan... BODRUM'DA BAYRAM ŞIKLIĞI!

Ege'ye nazır muhteşem bir manzarada sahne alan Ajda Pekkan, müthiş sahne şovu ile sevenlerini coşturdu.

Geceye katılan 1500 kişi ile hep birlikte koro halinde şarkı söyleyen ve yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi sesi ve güzelliği ile de büyüledi.

Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda, konserin en sonunda tüm sevenlerini yakına çağırarak her birine dokunarak bayramlaştı.

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