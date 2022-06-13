Ajda&#039;dan Sonra Leopar Modasını Başlattı - Haberler

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Ajda'dan Sonra Leopar Modasını Başlattı

Snob Magazin - Magazin
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Ajda'dan Sonra Leopar Modasını Başlattı

Rap müziğin Prensesi' Melisa Taç, aynı zamanda moda ikonu olma yolunda ilerliyor. 'Pembe Rolex' şarkısının klibinde giyim stiliyle de kendi tarzını yansıtan Taç, önceki gün Nişantaşı City's de leopar desenli elbisesiyle bütün bakışları üzerine topladı.

Kariyerinde Ajda Pekkan'ı idol olarak gördüğünü açıklayan güzel şarkıcı, stilinde de Süperstar'ın izlerini takip ediyor. Stil sahibi ünlüler arasında en iyi kombinlere imza atan Ajda Pekkan'ın konserlerinde giydiği leopar desen akımını yine başlatan Melisa Taç, asi yönünü de ortaya koydu. Genç şarkıcının sokak stili sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

RENKLER RUH ENERJİMİ YÜKSELTİYOR

Stili hakkında ipuçları veren Taç, "Modaya göre değil kendi zevkime göre giyinen biriyim. Renklerin ruh enerjimi yükselttiğine inanıyorum. Renkli insanları, renkli hayatı çok seviyorum. Zaten renkli bir dolabım var. Pembeden vazgeçmem. Renkler konusunda sınırım yok. İç dünyamın yansıması sanırım" diye konuştu.

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