Aishe İddialı Geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aishe İddialı Geliyor

Aishe İddialı Geliyor

Son dönemin dikkat çeken şarkıcılarından Aishe'nin, R&B/ Soul House esintilerini barındıran yeni single parçası 'Kaç' tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Bestesi ve sözü şarkıcı Aishe'ye ait olan 'Kaç'ın prodüktörlüğünü çıktığı günden beri Aishe ile birlikte çalışan Nox (Mertcan Gürbüz) üstleniyor. Aishe son şarkısı 'Viski ve Dans' ile 3 haftayı aşkın süredir Spotify Editoryal Kadın MC listesinin kapağında yer alıyor.

Yeni şarkısı 'Kaç' ile de zirveyi hedefleyen Aishe'nin kısa zamanda tüm platformlarda en tepede olması bekleniyor. Son dönemdeki hızlı yükselişini devam ettiren şarkıcının ' Kaç' için çektiği video klibin yönetmen koltuğunda ise Samet Porsuk oturuyor.

Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title