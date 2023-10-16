Aile... TÜM AİLE UÇURUMUN KIYISINDA!

Aile 16. bölümüyle ekrana gelecek. Devin'in çocuklar için çiftlik eve dönmesiyle birlikte Soykanlar için yeni bir dönem başlarken; açılan soruşturmada Soykanlara büyük bir para cezası kesilir.

Cezayı ödeyebilmek için marinada ortak arayışına giren Aslan'ın kapısını çalacağı ilk kişi Adana'da yaşayan halası Nedret Soykan olur. Ancak Nedret bu teklifi kabul etmek için Hülya'dan onu zorlayacak bir şey ister. İki kadın arasında geçmişte yarım kalan hesaplar yeniden açılacaktır.

Nedret'e duyulan ihtiyaç Hülya'yı öfkeden deliye döndürürken; Aslan, gerekli parayı bulmak için başka yollar aramaya başlar. Diğer yandan Leyla'nın suçsuzluğunu ispat etmek için de elinden geleni yapar.

Leyla'yı kurtarabilmek için gözünü karartan biri daha vardır: Cihan. Ancak bu durum Serap'la arasında büyük bir çatışmaya sebep olur.

Zeyno'nun okulda yaşadığı tatsız bir olay üzerine Aslan ve Devin, veli olarak okula giderler. İkili, ortadaki sorunu çözmeye çalışırken; sorun giderek büyüyecektir.

Diğer taraftan artık mesleğini yapmaya başlayan Devin, kliniğinde sürpriz bir misafir ağırlar.

Leyla'nın cephesinde yaşanan sürpriz gelişmeler tüm aileyi uçurumun kıyısına getirir. Aslan; başta Hülya olmak üzere Soykanların hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.