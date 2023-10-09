Aile... SOYKANLAR İÇİN HER ŞEY DEĞİŞİYOR!

Aile 15. bölümüyle ekrana gelecek.

Gözaltına alınan Soykanlar için tüm süreç Aslan'ın planladığı gibi ilerlerken; Devin'in yapacağı hamle her şeyi kontrolden çıkarır.

Aile şimdi hiç beklemediği büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Aslan kontrolü yeniden eline alabilmek için Tolga'yı bulmaya çalışırken; Hülya tüm yaşananların tek sorumlusu olarak gördüğü Devin'e hain bir tuzak kurar.

Devin ya ölecek, ya hapse girecektir. Tolga'nın, açılan soruşturmada Soykanlar için kurtuluş bileti olduğunu bilen Cihan ve Serap, Tolga'yı bulmak için harekete geçer. İki tarafın da Tolga'yı ağlarına kıstırdıkları anda yaşanacak gelişmeler herkesin planını bozacaktır.

Devin'e kurulan tuzaktan haberdar olan Aslan, onu büyük bir tehlikeden son anda kurtarır ve Devin'i bir dağ evine götürür. Devin'in tüm itirazlarına rağmen dağ evinde geçirdikleri o gecede ikili büyük sınavlar verirken; ilişkileriyle ilgili geri dönüşü olmayan bir karar alırlar.

Leyla çocukları için Hülya ile yeniden karşı karşıya gelir. Çocuklarını alıp kendi evine dönen Leyla için o gece, büyük bir dönüm noktası olacaktır. Yaşanacak sürpriz bir gelişmeden sonra Leyla, Devin'den büyük bir iyilik ister.

Soykanlar adına basın toplantısı düzenleyen Aslan, ailesine gün yüzü göstermeyenlere büyük bir ders verecektir. O toplantıya katılan beklenmedik bir misafir ise başta Aslan olmak üzere Soykanlar için her şeyi değiştirecektir.