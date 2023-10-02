Aile Dizisi Yeni Sezon İlk Bölümüyle Ekranlarda

Soykan ailesinin dağılmasının ardından Aslan, ailesini bir araya getirmek ve temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise evliliğini sonlandırmak için boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında sızan bir video ise herkesi endişelendirir. Hülya derneğinin bağış gecesinde yaşanan hesaplaşmalar ve Cihan'ın Soykanlarla olan mücadelesi de dizinin heyecan dolu yeni sezonunda yer alacak.

Aile yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek. Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır.

Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan'la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder: "Videoyu kim sızdırdı?"

Devin sızan videodan sonra soluğu herkesten uzak bir sahil kasabasında alır. Ancak tek bir kişiden kaçamayacaktır: Aslan. Aslan, yeniden aile olabilmek ve Devin'in yaralarını sarabilmek için onu ikna etmeye çalışır. Ancak Devin bu aşk için ödediği bedelleri kolay kolay unutamayacaktır.

Hülya derneğinin bağış gecesinde büyük hesaplaşmalar yaşarken; yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan, artık tüm gücüyle Soykanların karşısındadır.

Bugüne kadar kendisinden çalınanların bedelini aileye ödetmeye kararlıdır. Devin'in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan'la yeniden kopma noktasına getirir.

Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. ya kalacak, ya gidecektir artık.

Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.