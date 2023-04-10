Aile... DEVİN VE HÜLYA ARASINDA BÜYÜK KAVGA!

Aile heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana gelecek.

Devin ve Aslan'ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hülya, aile üstündeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer.

Devin'i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgürlük alanını ihlal ettiğini düşünen Devin, Hülya'yla karşı karşıya gelir.

Aslan ise Devin'le baş başa bir akşam planlar. Volta'da birlikte geçirdikleri gece, Devin'in Aslan'ı bugüne kadar yüzleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.

İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir mücadeleye girer ve büyük bir hamle yapar. Aslan'ı en büyük korkusuyla, Yusuf Soykan'ın oğluna bıraktığı mektupla yüzleştirecektir.

Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan da aynı duygularla Devin'in kapısını çalar. Devin bu konuda Cihan'a iyi gelirken; Aslan'a zarar verecektir.

Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır.

Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Düzenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hülya'nın arasında çıkan büyük bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder.

Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. ve şimdi yüzleşme sırası Devin'dedir.