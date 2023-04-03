Aile... ASLAN, DEVİN'E VERDİĞİ SÖZÜ TUTABİLECEK Mİ?

Aile heyecan dolu 5. bölümüyle ekrana gelecek.

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan. Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur.

Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır.

Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

Sonunda perde aralanır… Aslan, saldırıyı düzenleyen kişinin kim olduğunu bulur. Şimdi intikam vaktidir. Ancak Devin, Aslan'dan bu işi bir kan davasına dönüştürmemesi için söz vermesini ister.

Hülya; Aslan ve Devin'i çiftliğe getirmek için planlarını işletirken acaba Aslan, Devin'e verdiği sözü tutabilecek midir?