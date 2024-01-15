Aile 28. Bölümünde Devin'in Hamilelik Süreci Risk Altında

Aile 28. bölümüyle ekrana gelecek. Devin'in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin'i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin'in hamilelik süreci ve doğumu, hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır.

Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin'i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin'in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir?

Seher dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkarır. Aslan ise babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin'le birlikte harekete geçer.

İkilinin, Seher'le birlikte geçirecekleri bir gece, aileleri için bir dönüm noktası olacaktır. Diğer taraftan Hülya ise İlyas'ın ölümünden sonra Kıymet'in kendileri için bir tehdit olabileceğini düşünür ve onu ziyaret eder.

Ferman, söz verdiği gibi Aslan'ı öldürme planını kurmaya başlar. Bunun için önemli birinin kapısını çalacaktır: Arnavut Babür. Aslan'ın marinada işçilere verdiği veda yemeğini basan Babür, marinaya çökebilmek için Aslan ve Bedri'nin başına bela olacaktır.

Bedri ve Yağmur, sürpriz bir yemekte Nedret ve Neşe'ye evlilik kararlarını açıklarlar. Ancak Neşe, bu karara hiç de sıcak bakmamaktadır. Diğer taraftan Nedret de Yağmur'un geçmişiyle ilgili bazı bilgilere ulaşır. Acaba Yağmur ve Bedri evliliklerinim önündeki bu engelleri aşabilecekler midir?

Herkesin bir araya geldiği o akşam yaşananlar, tüm aile için hem mutlu hem de hüzünlü olayları beraberinde getirecektir.