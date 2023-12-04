Aile 23. bölümünde Hülya'nın hayatı tehlikede

Aile dizisinin 23. bölümünde Hülya'nın hayatı tehlikededir. Aslan, Hülya'nın iyileşmesi için terapiye başlamalarını şart koşar. Devin ise Ergun'un tehditlerine karşı direnmektedir. İlyas ve Bedri'nin işbirliği devam ederken Aslan, Bedri'yi köşeye sıkıştırmak için bir plan yapar. Devin ise aileleriyle olan ilişkilerini düzeltmek için terapiye gitmeye karar verir. Ancak akşam yemeğinde yaşananlar herkes için unutulmaz olur.

Aile 23. bölümüyle ekrana gelecek. Hülya'nın oğlunu kaybetmemek için hayatıyla oynadığı büyük kumardan sonra Aslan, evde kalmaya devam etmeleri karşılığında Hülya'nın iyileşmesi için ona bir şart koşar:

Terapiye başlamak. Devin ise kendisine ulaşmaya çalışan Ergun'a karşı kapı duvar olur.

Hastanesinden sonra her şeyini kaybeden Ergun, kendisini düştüğü durumdan kurtarması için Hülya'yı tehdit etmeye başlar. Diğer taraftan; Nedret de Hülya ile mücadele edecek yeni bir cephe bulur: SEVDEM Vakfı.

İlyas ve Bedri'nin işbirliğinin hala devam ettiğini öğrenen Aslan'ın, bu defa Bedri'nin ayağını marinadan kökten kesecek bir planı vardır. Devin ise kliniğinde sürpriz bir misafiri ağırlayacaktır.

Çift terapisine gitmek konusunda kararlı olan Devin, yeni bir terapist bulur. Bu terapi seansında ilişkilerini iyileştirmek için önce aileleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeleri gerektiğini anlayan Aslan ve Devin, kendilerini Hülya ile bir akşam yemeğinde bulurlar.

O akşam yaşananlar, daha önce görmediğimiz bir Hülya'yı tanımamızı sağlarken; herkes için unutulmaz olacaktır.

Marinada düzenlenen bir kutlama yemeğinde Devin, Aslan'ın da desteğiyle bir karar alır. Ancak hayat, Aslan ve Devin'i hiç beklemedikleri yerden sınayacaktır.