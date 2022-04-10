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Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Ses sanatçısı Ahmet Özhan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen konserde en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara söyledi.

UŞAK (İHA) - Ses sanatçısı Ahmet Özhan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen konserde en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara söyledi.

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen lonser, Uşak Cumhuriyet Mahallesi Perşembe Pazar yerinde gerçekleşti. Konsere Adalet ve Kalkınma Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye başkanı Mehmet Çakın, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik pazar alanına sabah saatlerinde kurulan kitap fuarı ile başladı. Saatler akşam 21.00'ı gösterdiğinde kum sanatçısı Tarkan Köylü, vatandaşlara gösteri sergiledi.

Düzenlenen gösterinin ardından sahneye çıkan ses sanatçısı Ahmet Özhan, en sevilen ilahileri Uşaklı vatandaşlara okudu. Konserin ardından Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ahmet Özhan'a çeşitli hediyeler verdi. - UŞAK

Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

Ahmet Özhan, Ramazan ayında Uşaklı sevenleriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Mehmet Çakın, Ahmet Özhan, Ramazan, Uşak, Magazin, Haberler

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