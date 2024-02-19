Ahmet Kaya'nın avukatı: Gam müziğin ve Ahmet Kaya'nın büyük sanatını savunmak büyük gurur

Kaya ailesinin avukatlığını üstlenen Bişar Abdi Alınak "Gam müziğin ve Ahmet Kaya'nın büyük sanatını savunmak büyük gurur" dedi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu 1 Mart'ta vizyona girecek olan Ahmet'in Türküsü filminin hukuki işlemleri için Yılmaz Güney'in avukatı ile anlaştı.

Kudret Sabancı'nın yönettiği Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler'in başrolünde oynadığı "Ahmet'in Türküsü" filmine karşı olduklarını açıklayan Gülten Kaya Hayaloğlu eşinin tüm hakları için Yılmaz Güney'in avukatlığını da üstlenen Bişar Abdi Alınak'a vekalet verdi.

Ahmet Kaya ve Gam müziğin avukatlığını üstlenen Bişar Abdi Alınak " Gam müziğin ve Ahmet Kaya'nın büyük sanatını savunmak büyük gurur" dedi.

Diğer filmi kimse izlememişti

Tartışmaların odağındaki film Ahmet'in Türküsü'nün akibeti ilerleyen günlerde belli olacak. Gülten Kaya Hayaloğlu daha önce de Gani Rüzgar Şavata'nın "İki Gözüm Ahmet" filmine de dava açmıştı . 700 salonda gösterimde olan "İki Gözüm Ahmet" Türkiye ile Avrupa'da toplamda sadece 100 bin izlenmeye ulaşmıştı.