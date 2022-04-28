Agah Özgüç... SİNEMA DÜNYAMIZIN ACI KAYBI!

Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakan Agah Özgüç'ün ölüm haberi, Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) Twitter hesabından duyuruldu.

"YOLUN IŞIKLARLA DOLU OLSUN AGAH BEY"

Özgüç için "Derneğimiz üyesi, duayen sinema araştırmacısı, yazarı, her daim üretken, Türk sinemasına sayısız eser ve arşiv bırakmış Agah Özgüç'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yolun ışıklarla dolu olsun Agah Bey…" ifadesi kullanıldı.

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