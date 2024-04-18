Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR