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Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan bir şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi. Yakalanan şahıs, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahıs Çay ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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